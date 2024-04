StrettoWeb

“Linea ferroviaria alta velocità Messina – Catania, cantiere Sciglio: al via lo scavo della Galleria! La prima TBM ha iniziato i lavori sul binario pari per 9,1 km, e sarà poi smontata e rimontata per avviare gli scavi anche del binario dispari…stay tuned!”. E’ quanto si legge sul profilo facebook di Webuild.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.