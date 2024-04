Linea ferrovia Messina-Catania: iniziano gli scavi per la galleria Sciglio, in azione la talpa meccanica | FOTO

StrettoWeb

Proseguono i lavori per la realizzazione del raddoppio ferroviario lungo la Messina-Catania. Oggi al via gli interventi per la galleria Sciglio: la prima TBM ha iniziato i lavori sul binario pari per 9,1 km, e sarà poi smontata e rimontata per avviare gli scavi anche del binario dispari. L’opera è assegnata al consorzio guidato da Webuild.

I lavori

Il lotto Fiumefreddo-Taormina/Letojanni prevede il raddoppio di 15,4 km di linea, incluso l’allaccio alla stazione Letojanni, con circa 11km in galleria, che saranno scavati in parte con impiego di 2 frese meccaniche (TBM – Tunnel Boring Machine). Saranno costruite anche la stazione Taormina (totalmente interrata), 2 fermate, e nuovi viadotti, di cui uno sulla valle dell’Alcantara lungo 928m e con campata ad arco di 120m. Sulla direttrice Messina-Catania, Webuild ha in corso anche i lavori del lotto Taormina-Giampilieri, mentre sulla direttrice Palermo-Catania sta realizzando la tratta Bicocca-Catenanuova, a cui si è aggiunta più di recente la Nuova Enna-Dittaino.

