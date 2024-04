Domotek Volley, 3-1 a Letojanni: perso il primo set ma le vittorie sono 18 su 18!

StrettoWeb

Prima o poi doveva succedere. E forse è anche meglio così perchè certi primati, utili solo per i tabellini e interessanti per lo più a tifosi e amanti delle statistiche, rischiano di poter far perdere di vista l’obiettivo primario che è sempre e solo la vittoria. È perchè questo che le vittorie della Domotek Volley Reggio Calabria restano 18 su 18 incontri disputati, ma nella sfida di questa sera contro Datterino Volley Letojanni i reggini cedono il primo set della stagione.

Dopo un cammino immacolato di 17 successi consecutivi ottenuti per 3-0, i reggini firmano il primo 3-1 della stagione. Era già successo in Coppa Italia ma mai in campionato. Poco male: sono sempre 3 punti che portano i ragazzi di coach Polimeni a quota 54, a 10 da Paomar Volley SR che in questa giornata osserva un turno di riposo. Primo set dominato dai reggini per 17-25. Secondo più combattuto ma vinto 23-25 dagli amaranto. Nel terzo parziale i siciliani hanno un sussulto d’orgoglio: 25-20, si sblocca lo ‘0’ alla casella set persi della Domotek Volley Reggio Calabria. Il quarto periodo termina 23-25 in favore di Laganà e compagni.

