Lavoro a Reggio Calabria, ecco il Professional Day: lunedì la presentazione, sarà firmato un accordo

StrettoWeb

Si terrà lunedì 29 Aprile, alle ore 12:00, presso il Salone della Camera di commercio di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione del Professional Day, targato 2024, che si svolgerà il 9 e 10 Maggio presso l’Università Mediterranea, Plesso di Ingegneria a Reggio Calabria. Nel corso della conferenza stampa sarà inoltre sottoscritto un accordo quadro tra la Camera di commercio e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per rafforzare le sinergie tra il mondo delle imprese e quello accademico, finalizzandole alla crescita tecnica ed economica del territorio.

Gli obiettivi

Con la firma della convenzione, le due istituzioni consolideranno il rapporto di proficua collaborazione esistente e incrementeranno, anche in termini di efficacia, le attività relative ai settori dell’orientamento, della formazione, dell’economia, della valorizzazione dei risultati della ricerca, dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e della proprietà intellettuale.

Proprio nell’ambito delle attività previste per il potenziamento delle attività di orientamento e per favorire l’accesso diretto al mondo del lavoro e la qualificazione del capitale umano, verrà illustrato il programma completo del Professional Day 2024, organizzato dalla Camera di commercio e dall’Università Mediterranea – settore Job PLACEMENT, in collaborazione con CISMe società cooperativa – impresa sociale e con l’Azienda Speciale IN.FORM.A.

Chi interverrà

Alla conferenza stampa interverranno:

Antonino Tramontana, presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria;

Giuseppe Zimbalatti, rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Mario Carbone, presidente CISMe società cooperativa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.