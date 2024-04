StrettoWeb

“Un attacco diretto come mai prima d’ora: droni iraniani si avvicinano a Israele e potrebbero essercene altri in arrivo”. È quello che ha scritto su X l’ambasciatore tedesco in Israele Steffen Seibert. “Esorto tutti i tedeschi, per la vostra sicurezza, a seguire le istruzioni del Comando del Fronte Interno e delle autorità locali”, ha aggiunto l’ex portavoce di Angela Merkel.

