Infortuni: cade da scala e fa volo di 3 metri, operaio 67enne grave nel pavese

Milano, 16 apr. (Adnkronos) – Un operaio di 67 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa 3 metri, mentre lavorava in un magazzino nel comune di Zavattarello, nel pavese. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15.30.

Secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo stesse lavorando su una scala ed abbia perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. L’uomo ha riportato traumi al torace, all’addome e alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Rozzano.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i tecnici dell’Ats, competenti per gli infortuni lavorativi.

