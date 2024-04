Incidenti: al volante di auto tampona furgone su A1 a Sesto Fiorentino, 3 feriti

StrettoWeb

Firenze, 17 apr. (Adnkronos) – I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle 6 a Sesto Fiorentino, sul tratto autostradale A1 al km 284 direzione Nord, dove un?auto ha tamponato un furgone della Società Autostrade che stava predisponendo un cantiere sulla carreggiata.

I tre addetti sono stati soccorsi dal personale sanitario, mentre il conducente della macchina, a fuoco dopo lo scontro, non è stato trovato. A seguito della collisione, l?autovettura si è incendiata. La circolazione in direzione Nord è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso.

