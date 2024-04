Incendio al Parco Ecolandia, ancora solidarietà: “speriamo prendano autori e mandanti”

StrettoWeb

La Fondazione Girolamo Tripodi, “nel condannare fermamente il gravissimo attentato intimidatorio subito dagli uffici del Parco di Ecolandia, esprime totale solidarietà e piena vicinanza al Consorzio Ecolandia, a tutti i componenti della Direzione e agli operatori. Ci auguriamo che le autorità competenti facciano piena luce su quanto avvenuto, individuando e colpendo duramente autori e mandanti di questo spregevole e vile atto criminale“.

“Siamo certi che – si legge ancora nella nota – nonostante la gravità di quanto accaduto, il Consorzio Ecolandia continuerà ad offrire alla città e alla regione uno spazio di democrazia, di cultura, di libertà e di sostenibilità che in questi anni ha svolto un ruolo positivo e di grande valore con proposte e progetti innovativi che hanno coinvolto cittadini, famiglie e scuole. Un ruolo tanto più importante anche per la collocazione del Parco, nell’ambito del quartiere di Arghillà segnato da molteplici emergenze sociali”.

“Ci dispiace non poter essere presenti personalmente all’appuntamento organizzato per sabato 13 aprile, poiché da tempo la Fondazione Girolamo Tripodi ha organizzato un evento teatrale a Polistena nello stesso pomeriggio del 13 aprile che non può essere differito. Desideriamo, tuttavia, comunicare la piena disponibilità a dare il nostro contributo per qualsiasi attività e iniziativa che sarà decisa in merito”, si chiude la nota.

