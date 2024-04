Inaugurazione Caserma dei Carabinieri a Santo Stefano d’Aspromonte, Unarma: “sono questi gli esempi per dire che lo Stato è in Calabria per abbattere l’antistato””

StrettoWeb

“Una nostra delegazione, composta dal Segretario Generale Provinciale di Reggio Calabria Pasquale Leva e dal V. Segretario Generale Sassi Stefano, è stata ieri presente all’inaugurazione della Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano d’Aspromonte.” Lo dice Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma in Calabria, commentando quanto accaduto ieri nel centro aspromontano alla presenza delle più alte cariche del Governo e dell’Arma dei Carabinieri.

“Trasformare luoghi di cui ne era in possesso l’antistato in luoghi dello Stato è la mission essenziale per vincere la guerra in Calabria con la criminalità organizzata, pertanto – continua il Segretario Generale calabrese di Unarma – sono questi gli esempi per dire che lo Stato è in Calabria per abbattere l’antistato. La nostra Organizzazione Sindacale è impegnata su tutto il territorio regionale per dare ogni tipo di supporto, tecnico ed umano, ad ogni collega impegnato in ogni servizio delicato in “terre di confine” come può essere Santo Stefano d’Aspromonte – conclude Riccio – e, contestualmente, sarà impegnata a fare da monito su tutte quelle esigenze che meritano da fare da cassa di risonanza per il potenziamento dell’apparato della sicurezza dello Stato.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.