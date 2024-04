Illycaffè, Brussa: “Per noi sostenibilità va di pari passo con qualità”

StrettoWeb

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Qualità e sostenibilità sono due facce della stessa medaglia. Per fare un caffè espresso si usano 50 chicchi che devono essere perfetti. Già all’inizio degli anni ’90 abbiamo iniziato ad andare a ricercare questa qualità col produttore ma dovevamo dare loro una sostenibilità economica: negli anni ?90 il caffè veniva usato per asfaltare le strade, valeva meno della ghiaia. Quindi abbiamo capito qual era il contesto, i costi di produzione, abbiamo formato i produttori e iniziato da allora a pagare per il valore di un prodotto di qualità. Questa sostenibilità economica si è portata immediatamente con sé la sostenibilità sociale, perché abbiamo migliorato le condizioni di vita lungo le supply chain, di fatto abbiamo tagliato gran parte dell’intermediazione per andare direttamente dai produttori o dal primo anello della catena di fornitura?. Così David Brussa, Total Quality Director and Sustainability Illycaffè, intervenendo all?appuntamento di Adnkronos Q&A ?Le nuove strade della sostenibilità? presso il Palazzo dell?Informazione.

Questa economia più ?sostenibile e sociale, che va dalla gestione del terreno a quella dell’acqua e quindi tratta tutto l’aspetto ambientale, di forza è entrato a far parte di questo contesto ? sottolinea Brussa – Quindi una sostenibilità che noi chiamiamo qualità sostenibile, di fatto poi si poggia su tre gambe: qualità; regole e norme dei Paesi produttori e dei Paesi utilizzatori e il rispetto dei diritti umani; formazione e cultura?. Tra gli obiettivi di Illycaffè “vogliamo raggiungere la Carbon Neutrality nel 2033. È dal 2018 che stiamo lavorando incessantemente verso questo obiettivo, con l?avvio di misure dirette sui campi delle piantagioni e la revisione dei modelli di calcolo della ‘carbon footprint’ della nostra organizzazione” ha poi concluso.

