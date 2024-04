Il presidente della Repubblica albanese Begaj visita la comunità Arbereshe in Calabria

StrettoWeb

Il Presidente della Repubblica albanese, Bajram Begaj, ha iniziato oggi una visita ufficiale in Calabria su invito dell’Istituto Regionale per le comunita’ Arbereshe. Il Capo dello Stato ha programmato una serie di incontri con i residenti dei Comuni di Arbere e con le autorità italiane. Begaj parteciperà all’inaugurazione di diversi monumenti in onore di Giorgio Castriota Scanderbeg (Gjergj Kastriot Skenderbeu), condottiero e patriota albanese che guidò i connazionali alla ribellione contro l’occupazione dell’Albania da parte dei turco-ottomani, considerato eroe nazionale albanese. Lo riferisce l’agenzia albanese “Ata”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.