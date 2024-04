La buona idea: “inserire Reggio tra le escursioni per i crocieristi di Messina, con la traversata dello Stretto e la visita ai Bronzi sarebbe molto appetibile”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato un’idea molto interessante sull’inserimento di Reggio Calabria tra le escursioni per i crocieristi di Messina. Nella sua riflessione, che rilanciamo e rendiamo pubblica, Giuseppe Suraci ha affermato: “Gent.mo Direttore, ho letto l’articolo relativo alle crociere della MSC che quest’anno faranno tappa a Messina. Nel programma delle escursioni previste quella più duratura è la visita all’ETNA (7 ore). Nessuna escursione è prevista nella nostra città. Eppure in 7 ore si potrebbe visitare non solo il Museo, che da solo vale la visita, ma anche la città e/o alcune cittadine del circondario come ad esempio Scilla”.

“Non mi risulta che gli amministratori della città abbiano pensato di contattare la MSC per inserire la città nelle escursioni. Basterebbe un po’ di organizzazione e predisporre le navi veloci per portare gli escursionisti a Reggio. Basta copiare ciò che viene fatto in costiera amalfitana con la metropolitana del mare”.

“La traversata ,non solo sarebbe piacevole, ma permetterebbe di vedere dal mare, anche se parzialmente, alcuni dei luoghi più affascinanti della nostra provincia. Se il ponte fosse stato già costruito si impiegherebbero venti minuti per portare i turisti dal centro di Messina al centro di Reggio, altro che “No PONTE”. Sono convinto che oggi con una buona organizzazione del trasporto ed uno scaglionamento delle visite al Museo almeno il 10% dei crocieristi verrebbe a visitare Reggio e con il ponte, diminuendo i costi ed i tempi del trasporto, almeno il 20 % facendo conoscere la città nel mondo e creando ricchezza per la stessa. In sette ore hai voglia a spendere soldi!”.

