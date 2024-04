Governo: Meloni scherza, ‘umiliata da pallavoliste, sognavo volley ma per anni in panchina’

StrettoWeb

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Oggi sono stata umiliata, sia per i palleggi in cortile che per le foto” da cui si evinceva “la differenza considerevole di statura. Da ragazza ho tentato di giocare a pallavolo, poi dopo aver passato qualche anno in panchina ho capito che dovevo far altro”. Così la premier Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, scherza sull’incontro di oggi con le eccellenze italiane della pallavolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.