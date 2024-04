Messina, Giovanni Giardina è nuovo Comandante della Polizia Municipale

StrettoWeb

Con Decreto n. 14 del 22.04.2024, Giovanni Giardina è il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Messina. “La sua esperienza e la conoscenza del territorio sono gli elementi fondamentali per continuare ad assolvere le attività di gestione e di controllo in termini di sicurezza stradale, urbana e di vivibilità, partendo dai principi di dialogo e di un rapporto aperto con la comunità”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

Rinaldo: “tanti auguri di buon lavoro”

“E’ logico che nella scelta finale ha influito l’esperienza e la conoscenza del territorio ritenuti elementi fondamentali per continuare ad assolvere le attività di gestione e di controllo in termini di sicurezza stradale, urbana e di vivibilità, partendo dai principi di dialogo e di un rapporto aperto con la comunità. Al nuovo Comandante, da parte mia, tanti auguri di buon lavoro che sicuramente a Messina non manca“, è quanto afferma il consigliere comunale, Raffaele Rinaldo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.