Giornata Nazionale del Mare, celebrazioni nazionali a Reggio Calabria

Come ogni anno giorno 11 aprile, si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara, istituita nel 2018 con il Decreto Legislativo 229/2017. Quest’anno, per le celebrazioni Nazionali è stata individuata la città di Reggio Calabria. L’evento, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Guardia Costiera prevede la partecipazione di circa 700 studenti, provenienti da tutta Italia.

La manifestazione, si terrà a partire dalle ore 11.00 sul lungomare Falcomatà, adiacenze Arena dello Stretto “Ciccio Franco” e, vedrà, come avvenuto nelle scorse edizioni, la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, e dei vertici della Guardia Costiera, oltre che delle massime Autorità Regionali e Locali.

