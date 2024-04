Giochi Matematici della Bocconi: un altro studente di Reggio Calabria in finale

StrettoWeb

Un altro finalista reggino ai Giochi Matematici della Bocconi, Domenico Altomonte classe 2011, è riuscito a superare lo step delle semifinali ed adesso aspetta con entusiasmo di immergersi in una esperienza di condivisione e di appartenenza che la realtà accademica lombarda propone ogni anno come opportunità formativa agli studenti italiani.

La scuola è il secondo contesto educativo per eccellenza che pertanto ha il compito di ‘’tirare fuori ciò che sta dentro’’ (dal latino educere) e, se tanti dei nostri ragazzi sono riusciti a mettere a frutto le loro risorse, merito va riconosciuto ai numerosi docenti che, senza mai perdere di vista la loro mission, hanno perseguito l’obiettivo con impegno, costanza e passione necessaria a nutrire la motivazione dell’allievo.

Un ringraziamento particolare ai professori che l’alunno Domenico ha incrociato nel suo percorso scolastico, la maestra Rita C. e la maestra Marialuisa V., per aver reso possibile questo piccolo grande traguardo.

In bocca al lupo ragazzi, sognate e siate felici poiché come cita la Montessori Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.