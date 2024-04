La Futura Under 19 vola in finale: vittoria contro Lamezia per 4-2

StrettoWeb

La giovane Futura rispetta i pronostici. Gli ospiti della Ecosistem Lamezia escono a testa altissima dalla disputa. La notizia, che fa enorme piacere alla dirigenza gialloblu, è che, anche in occasione delle gare giovanili, il pubblico del Palattinà risponde sempre più che presente: pieno, in ogni ordine di posto, l’impianto di Lazzaro. Prima contro quarta facendo riferimento alla classifica del campionato.

La partita

Parte molto bene il team di Mister De Stefano. Percussioni per Diano, Gabriele ed Alessandro Labate ed un palo pieno, colpito da distanza da Francesco Labate. Timidi, invece, i tentativi lametini con Iennarella, pronto tra i pali. Per vedere il primo gol, i sostenitori giallo blu dovranno aspettare il tredicesimo: Labate, generosamente, fornisce un assist al bacio per Diano che realizza con cura e forza. Il secondo gol è una soluzione tecnica personale da sogno di Alessandro Squillaci: il classe 2006, dribbla tutti, portiere incluso e realizza il due a zero. L’atteggiamento dell’Ecosistem, però si è dimostrato sempre sul pezzo.

Ad inizio secondo tempo Francesco Labate va vicinissimo al terzo gol. Un passaggio verticale da portiere a pivot, riapre la gara: realizza Daniel Cerra per i lametini. Dopo due minuti esatti, al sesto del secondo tempo, una percussione dirompente di Gaetano serve ancora Cerra che realizza il gol del pari. Mister De Stefano chiama Time Out:nel momento più alto del Lamezia, la Futura riparte, e realizza con il Capitano Gabriele Squillaci. Decisivo nuovamente, l’assist di Labate con otto minuti e trenta ancora sul cronometro. A tre minuti dal termine, una botta fortissima di Labate trova la grande risposta del portiere Battimeli: sulla risposta, però, l’acrobazia di Alessandro Squillaci è bellissima e decisiva. La Futura vola in finale regionale: la stessa si giocherà alle ore 18 di domenica 14 aprile contro la vincente della seconda semifinale, in programma al lunedì tra Pirossigeno Cosenza e Gallinese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.