Futura Under 19 verso la finale, mister De Stefano: “dobbiamo farci trovare pronti”

La Polisportiva Futura si prepara alla finale regionale Under 19. Alle ore 18 al Palattinà di Lazzaro sarà secondo turno, contro la Pirossigeno Cosenza. La semifinale vinta contro Ecosistem Lamezia? Ne abbiamo parlato con il Mister Francesco De Stefano: “Inizio facendo i complimenti agli avversari dell’Ecosistema Lamezia – afferma il tecnico – Abbiamo vissuto una semifinale complicata. Abbiamo avuto ad inizio gara un paio di occasioni importanti e non siamo riusciti a concretizzarli anche grazie alla bravura del portiere ospite. Dopo aver sbloccato il risultato ed avere avuto la partita in pugno, abbiamo subito un black out e rifletteremo e studieremo su questo. Siamo stati bravi a reagire in maniera importante dopo il time-out, vincendo con due gol di distacco ed offrendo una prestazione significativa”.

Il pubblico del Palattinà?

“E’ un estremo piacere giocare qui. Gli spalti sono sempre pieni. La gente di Lazzaro e Motta San Giovanni non ci fa mai mancare il proprio supporto. Non è scontato, in una partita Under, avere tutto questo pubblico. Dico grazie ai nostri tifosi ed alla società che ci permette tutto questo”.

Non ha realizzato nessun gol, ma il ruolo di Francesco Labate, il vostro pivot appare fondamentale?

“E’ in crescita costante, lui come tutti i suoi compagni. Devo dire grazie a Francesco perché non sta giocando al top della condizione e si è sacrificato tanto per la causa”.

La prossima sfida?

“Nulla è scontato. Cosenza proverà a metterci in difficoltà, noi, dobbiamo farci trovare pronti”.

