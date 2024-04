Finlandia, sparatoria in una scuola vicino a Helsinki: morto un 12enne

StrettoWeb

Helsinki, 2 apr. (Adnkronos) – Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud della Finlandia. Un ragazzo di 12 anni è stato ucciso ed altri due suoi coetanei sono stati feriti gravemente.

Secondo la polizia, il sospetto autore della sparatoria è stato arrestato e ha 12 anni. Le autorità hanno esortato i cittadini a restare lontani dalla scuola e a non aprire le porte delle loro case a sconosciuti.

Alcuni genitori hanno riferito ai media finlandesi che la sparatoria è avvenuta in classe. La polizia ha reso noto che il sospettato ha provato la fuga dopo aver aperto il fuoco ed è stato arrestato senza opporre resistenza in un quartiere settentrionale di Helsinki, aggiungendo che il giovane aveva con sé un’arma da fuoco che gli è stata sequestrata.

Il primo ministro, Petteri Orpo, ha descritto l’accaduto come “sconvolgente”, evidenziando che i suoi pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone presenti nella scuola.

Vantaa è la quarta città più grande della Finlandia, situata a nord di Helsinki.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.