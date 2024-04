FI: Sorte, ‘siamo partito più attento a crescita, Lombardia resta modello unico’

StrettoWeb

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – ?Ringrazio Antonio Tajani per avere scelto Milano e la Lombardia per questo evento. Quasi un anno fa eravamo qui per una grande kermesse, c?era ancora il nostro presidente. Oggi siamo ancora qui e siamo il partito che più di tutti è attento all?economia e alla crescita economica?. Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, intervenendo agli Stati generali dell?economia del partito azzurro in corso a Milano.

?In Lombardia abbiamo creato tanti modelli, unici, che funzionano e hanno permesso una crescita economica importante, creando migliaia di posti di lavoro. Penso alla Brebremi, alla Teem, alle autostrade realizzate con soldi private quando ero assessore alle Infrastrutture in regione. La Lombardia è ancora un modello importante di crescita per il nostro Paese, e Forza Italia è il partito che più di tutti ne è interprete. Forza Italia e forza Lombardia?, ha concluso.

