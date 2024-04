Fdi: Rotelli, ‘un altro attentato, aumenta ostilità verso nostro partito’

StrettoWeb

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – ?Ancora un attentato a una sede di Fratelli d?Italia, questa volta al coordinamento provinciale di Rieti dove un innesco incendiario ha causato un inizio di incendio al portone condominiale del palazzo. Per fortuna il pronto intervento dei pompieri ha evitato conseguenze gravi. Ma il clima di ostilità che si sta creando attorno al principale partito italiano peggiora di giorno in giorno”. Lo afferma Mauro Rotelli, deputato viterbese di Fdi eletto nella circoscrizione Lazio 2 alla Camera.

“La mia solidarietà -aggiunge- va a Paolo Trancassini, questore della Camera che in quella sede ha il suo ufficio e ai militanti della provincia di Rieti. Noi non ci fermeremo, nonostante le intimidazioni?.

