Roma, 16 apr. – (Adnkronos) – I Segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno inviato una lettera alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per richiedere un incontro urgente in merito alla situazione ex Ilva.

