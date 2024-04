Eventi e spettacoli a Reggio Calabria nel 2024, ecco l’avviso pubblico: tutte le INFO

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato l’avviso rivolto ad accogliere proposte per eventi da organizzare sul territorio per tutto il 2024 e fino al prossimo 6 gennaio 2025. In particolare, l’Ente si propone di individuare “soggetti con acclarate capacità gestionali, organizzative ed artistiche nel campo degli spettacoli musicali e teatrali ed in grado di proporre spettacoli di rilevanza internazionale, nazionale e locale” da inserire nell’ambito della nuova programmazione volta a attrarre turisti e visitatori.

Per Filippo Quartuccio, consigliere metropolitano delegato alla Cultura, “la promozione del territorio e delle sue infinite bellezze passa anche e soprattutto dal coinvolgimento di artisti e performance artistiche in grado di suscitare interesse verso le nostre realtà. L’intenzione dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà – ha specificato – è certamente quella di continuare ad investire in cultura, alimentando ogni espressione di libertà e partecipazione quale motore di sviluppo e crescita delle comunità locali. Il programma che vogliamo costruire, dunque, sarà ad ampio respiro e, come sempre, pensato per incontrare i gusti di un pubblico quanto più variegato possibile”.

“Il settore artistico e culturale – ha aggiunto Quartuccio – costituisce una delle leve più importanti sulle quali far poggiare il rilancio del turismo e, conseguentemente, dei territori. Confidiamo, per questo, in una nutrita e significativa partecipazione da parte di promoter in grado di proporre un’offerta poliedrica e di qualità. Quindi, sarà compito nostro selezionare idee che rappresentino un valore aggiunto e possano portare benefici sul piano dello sviluppo turistico, economico e di visibilità del comprensorio metropolitano”.

“In questa fase – ha concluso il consigliere delegato – mi preme sottolineare il grande impegno messo in campo dalla struttura di Palazzo Alvaro e dal settore guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio che, ancora una volta, hanno prodotto una proposta seria, valida, proiettata a produrre riscontri positivi per il territorio”.

Sul sito internet della Città Metropolitana è possibile rintracciare ogni dettaglio utile ad approfondire l’Avviso pubblico esplorativo per “manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte di eventi di spettacolo per l’anno 2024”.

