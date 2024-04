Europee, il reggino Speziali si candida al Sud con gli “Stati uniti d’Europa”

StrettoWeb

È stato presentato oggi a Roma, il simbolo della lista “Stati Uniti d’Europa” frutto dell’unione in primis di Italia Viva e +Europa pronta a correre alle prossime elezioni europee. Nel logo compaiono, dopo la scritta Renew Europe, i simboli di Più Europa con Emma Bonino, Iv, Psi, Radicali italiani, Libdem e Italia c’è al centro.

Speziali: “sono candidato”

“Intendo confermare che sono in campo, con orgoglio, abnegazione e tutto il mio ‘bagaglio’ formativo, ideologico, politico, culturale e morale, in questa avventura a favore dei concittadini del Mezzogiorno del bellissimo Paese quale è l’Italia. Difatti essa è e deve rimanere unica, unita e non in condizioni di impari o penalizzanti possibilità di sviluppo, così come la renderebbe la scellerata follia dell’Autonomia differenziata, sotto ogni aspetto”. E’ quanto afferma il reggino Vincenzo Speziali, componente del Bureau politique dell’Internazionale democristiana e esponente di Italia Viva, confermando la sua candidatura alle elezioni europee nella circoscrizione del Mezzogiorno nelle liste di Stati uniti d’Europa.

“Un pensiero a Bovalino”

“Io in primis, così come tutti coloro che saremo in lista, chiederemo un voto -aggiunge- per la politica e una preferenza per le libertà, da difendere dando concetti basici di buonsenso e di diritti. Epperò, oggi, nell’intraprendere questa bellissima avventura, ringrazio mia moglie e i miei figli di essere al mio fianco, e rassegno un pensiero dolcissimo alla mia Bovalino, da cui sono partito nel cammino di questa vita, senza dimenticare Catanzaro che mi ha accolto. Ma contemporaneamente, desidero far sapere ai cittadini elettori, di tutto il collegio elettorale, come e quanto, il sottoscritto sia di già e sempre sarà -indipendentemente da qualunque risultato che comunque prevedo formidabile- al servizio di ogni loro giusta istanza“, conclude Speziali.

