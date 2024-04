Europee: per Ricci campagna in bici, dal 19 al 23 aprile ‘Testa alta e pedalare’

StrettoWeb

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – ‘Testa alta e pedalare’, venerdì 19 aprile 2024 parte il tour in bicicletta del sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem Matteo Ricci. Da Fano, partenza alle 9 dall?Arco d?Augusto, arrivo a Roma previsto il 23 aprile, ?attraverseremo il Centro Italia percorrendo la via Flaminia, passando per Fossombrone, Cantiano, Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto, Terni, Narni, Civita Castellana, Riano – spiega – . Lo faremo per ricucire l?Italia, contro l?autonomia differenziata che divide il Paese e penalizza proprio le regioni centrali. In bicicletta perché vogliamo accelerare la transizione ecologica, al tempo stesso vogliamo lanciare un messaggio di pace. La provincia italiana andrà a Roma guardando l?Europa?.

