Europee: Laura Castelli candidata in lista Libertà con De Luca, annuncio con lettera al figlio

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Caro Nico, da oggi fino al 9 giugno mi voglio impegnare più del solito, con la forza e l?entusiasmo di sempre per poter dare a te e a tutti i tuoi coetanei un futuro. Lo so che tanti cittadini non ci credono più. Ma scegliere di non scegliere, è la peggior scelta. Io amore mio, scelgo orgogliosamente di candidarmi al parlamento europeo, nella lista Libertà, un progetto di democrazia e trasparenza. Con Cateno De Luca e la comunità di Sud Chiama Nord ho riscoperto che non bisogna mai smettere di sognare, tenendo i piedi a terra”. Così Laura Castelli, con una lettera sui social indirizzata al figlio, annuncia la candidatura alle europee.

