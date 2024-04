Europee: Bonino, ‘con Calenda ci abbiamo provato sul serio ma accordo si fa in due’**

StrettoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Dieci giorni fa Calenda è venuto a trovarmi. Non lo vedevo da allora” quando Azione ruppe con Più Europa alle politiche del 2022. “Mi ha detto che aveva detto in tutte le sedi di essersi pentito di quella scelta, io gli ho risposto di voltare pagina e andare avanti, ma mi ha detto no” sulla lista Stati Uniti d’Europa. Così Emma Bonino all’assemblea di Più Europa

“Gli ho detto di ripensarci e lo dico per quelli che ritengono che noi non ci abbiamo provato sul serio. Ma non è che posso continuare a rincorrere qualcuno che ti mente anche quando viene a casa tua: scuse di Calenda” sullo strappo del 2022 “non le ho mai sentite né lette su nessun giornale”.

“Magi ha provato a coinvolgere Azione. Io non so se Carlo è sicuro di superare da solo il 4%, non lo so. So che però per fare un accordo bisogna essere in due e so che noi dobbiamo andare avanti sulla nostra proposta di Stati Uniti d’Europa. Se a qualcuno questa proposta non piace, un partito non è un carcere, se ne può anche andare”.

