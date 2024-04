Europee: Bonelli e Fratoianni, ‘Avs tra 4,1 e 5,6 in sondaggio Youtrend’

StrettoWeb

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – ?I numeri del sondaggio che abbiamo commissionato a Youtrend sono eloquenti in merito ai risultati che Alleanza Verdi Sinistra avrà alle prossime elezioni: saremo la lista sorpresa di questa tornata elettorale. Una forbice che va dal 4,1% al 5,6% dimostra che sicuramente AVS andrà in Europa a impedire che si compatti ancora di più una maggioranza di una destra non più moderata. Andremo in Europa con i nostri programmi, le nostre idee e le nostre personalità a impedire che si consolidi questo scenario?. Così Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni a margine dell?evento di oggi a Roma, il Coraggio di Osare.

