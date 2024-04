Gli esordienti di Esperienza Nuoto alla prova tempi regionale | NOMI

StrettoWeb

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile si è svolta presso la piscina Apan “Pianeta Sport” a Reggio Calabria, la 1° Prova Tempi Esordienti A e Esordienti B per la qualifica ai Campionati Regionali Estivi della Federazione Italiana Nuoto. Tra le società della città di Reggio Calabria, vediamo anche quella del centro sportivo “Andrea Maria” di Pentimele, Esperienza Nuoto, che partecipando alla manifestazione porta con sé ben 13 atleti, dell’età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

I nomi

Qui di seguito i nomi:

Alebell Caridi Jass

Cagnino Maria Lourdes

Gangemi Paolo

Gurnari Rosario

Iorfida Stefano Pio

Laganà Greta

Melissari Olga

Musolino Ginevra

Panzera Michele

Ripepi Antonino

Rodà Giada

Spadaro Salvatore

Votano Luca Antonino

Le parole di Coach Ferruggiara

Gli Atleti dell’Esperienza Nuoto, selezionati negli anni dalla Scuola Nuoto del Centro Sportivo Andrea Maria, hanno ben figurato e confermato i tempi registrati alle precedenti Finali Regionali Invernali. Soddisfatto Emon Ferruggiara, Coach e CoPresidente della società che gestisce il centro, che dichiara: “i tempi come, da previsione, sono stati confermati, abbiamo però avuto molti miglioramenti dal punto di vista tecnico. Siamo in un periodo dell’anno dove, considerando l’età, i volumi di allenamento sono aumentati e l’aspetto tecnico è maggiormente attenzionato”.

E ancora “la soddisfazione più grande però sta nel vedere non più dei singoli allievi/atleti ma una squadra coesa che onora i valori fondamentali dello sport quali l’aggregazione, la condivisione e la socializzazione”. Ferruggiara conclude con: “il calendario futuro per la nostra società è particolarmente ricco, il 5 Maggio saremo impegnati con la squadra ASI a Messina, il 11 e 12 i Categoria FIN saranno impegnati a Cosenza, il 24/25 e 26 Maggio tutta la squadra FIN sarà impegnata la Trofeo PIskeo a Messina, il 2 Giugno i Master Saranno impegnati nel Campionato a Squadre a Cosenza, il 7/8/9 Giugno di nuovo la Squadra ASI sarà presente alle ASIADI e poi le nuove prove tempi e a chiusura le finali”.

Tanta roba, come dicono i giovani oggi, impegni che però raramente risultano pesanti per gli atleti che invece spesso vedono un’opportunità per mettersi in gioco e migliorarsi, nonché la possibilità di passare del tempo ricco di intense emozioni con i propri compagni di squadra. Non abbiamo che augurare quindi il meglio alla Società Esperienza Nuoto del Centro Sportivo Andrea Maria, e poi un meritato riposo estivo che li vedrà rifocillarsi per un nuovo ed entusiasmante anno agonistico.

