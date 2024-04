“L’Eden degli Oppressi”, a Reggio Calabria ultimo appuntamento con l’arte contemporanea all’interno della manifestazione “Contenitore di idee”,

StrettoWeb

Il prossimo 4 maggio a Reggio Calabria, negli spazi dell’Hotel Medinblu, si terrà dalle ore 18 l’inaugurazione del terzo ed ultimo appuntamento con l’arte contemporanea all’interno della manifestazione “Contenitore di idee“, presentando l’artista Salvatore Bruno Latella, noto con lo pseudonimo di LBS.

Il progetto espositivo, “L’Eden degli Oppressi”, curato da Marilena Morabito e organizzato dall’associazione ACAV, è stato possibile grazie al sostegno e alla concessione degli spazi ed alla promozione e supporto dell’Hotel Medinblu e del suo direttore Sergio Pitasi e sarà visitabile per l’intero mese di maggio 2024. Il progetto espositivo presenta un’installazione site-specific, progettata appositamente per gli ambienti dell’hotel, dando la possibilità all’artista, non solo di creare un’opera d’arte, ma di concepirla in stretta relazione con lo spazio in cui viene esposta, aggiungendo quindi un elemento di interazione tra l’opera e l’ambiente circostante.

«L’opera site-specific “L’Eden degli Oppressi” – descrive l’artista – propone un’interpretazione in cui l’Eden, anziché essere un ricordo di un passato irrecuperabile, diventa un contesto attuale e urgente dove le dinamiche di oppressione e liberazione si svolgono quotidianamente».

In un mondo dove le voci degli oppressi cercano di farsi strada attraverso il clamore delle ingiustizie, i silenzi liquidi, lo street artist LBS presenta la sua mostra personale, “L’Eden degli Oppressi”. Questa mostra si distingue per il suo approccio provocatorio e profondamente riflessivo, ispirato direttamente dalle teorie del pedagogista Paulo Freire, come delineato nella sua opera fondamentale, “Pedagogia degli oppressi”. In questo contesto, l’artista LBS trascende i confini tradizionali dell’arte per sondare le profondità dell’oppressione umana attraverso una lente contemporanea e critica, adottando il concetto di oppressione e liberazione di Freire e trasponendolo in un’arte visiva che interpella direttamente le coscienze. L’Eden, reinterpretato dall’artista, diventa un simbolo complesso della condizione umana, un luogo dove l’oppressione non è solo radicata nella storia, ma è attivamente vissuta e contestata nel presente.

L’installazione site specific di street art accompagnata nella quiete e nell’eleganza dell’Hotel Medinblu offre agli spettatori un percorso visivo curato da LBS. Attraverso la potenza della composizione e dei simboli, l’artista traccia un cammino che incita alla riflessione e evidenzia la persistente lotta per l’autodeterminazione e la giustizia.

L’inaugurazione dell’esposizione all’Hotel Medinblu, prevista alle ore 18, rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di interagire direttamente con l’artista, il curatore e il direttore artistico, approfondendo così la comprensione delle opere esposte e condividendo idee ed emozioni. L’artista LBS ha preparato una piccola litografia, numerata e a tiratura limitata, da donare ai primi 50 ospiti, mentre l’evento si concluderà con un momento conviviale sul rooftop, offrendo uno spazio informale per ulteriori interazioni e discussioni.

Grazie agli sponsor tecnici Hexisart, Castel Leone, Tokenable e Nft CC, l’installazione site-specific è diventata una realtà tangibile. Il loro sostegno finanziario è stato cruciale per la produzione artistica, rendendo possibile un’esperienza unica per il pubblico.

