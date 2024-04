Eccellenza, la Messana batte di misura il Real Siracusa

StrettoWeb

Per la Messana era fondamentale ottenere la vittoria contro il Real Siracusa Belvedere, squadra che non ha più niente da chiedere a questo campionato. Proprio gli ospiti di mister Jemma si presentavano in campo con un organico composto da soli 13 giocatori. Nonostante ciò, gli aretusei disputavano una gara accorta e quasi priva di sbavature difensive ergendo un sontuoso muro davanti al portiere Agliano. La partita così diventava quasi un monologo della Messana, sopratutto nella prima parte, dove latitavano però le conclusioni a rete.

Nella ripresa la sequela di cambi di mister Patti offriva nuova linfa agli attacchi messinesi e così accadeva che la pressione aumentava sino al meritato vantaggio arrivato quasi allo scadere della gara. I 14 calci d’angolo battuti dai bianchi contro nessuno assegnato al Real Siracusa erano lo specchio dello svolgimento della partita. Miglior giocatore di giornata quell’Antony Genovese che per tutta la gara si dannava l’anima sulla fascia offrendo ai propri compagni una sequela di cross che meritavano maggiori attenzioni e migliori conclusioni da parte dei propri compagni.

La partita

Messana che si presentava in campo in completo bianco con bordi giallorossi, Real Siracusa in completo nero con bande laterali verdi. 3′ parte forte la Messana. Sowe scende sulla sinistra e mette un cross in area su cui si avventa Biondo che, pressato da un avversario, angola troppo e la palla sfiora il palo più lontano. 7′ ancora un cross per la testa di Cannavò anticipato d’un soffio da un tocco del portiere. 9′ punizione dal limite dell’area per i messinesi, Agliano respinge la battuta a rete di Genovese. 13′ questa volta è Fragapane a tentare il cross che si trasforma in un tiro verso il secondo palo, l’intervento di Agliano salva la propria porta.

26′ punizione di Corso, facile la parata di Agliano. 30′ cross di Sowe e colpo di testa in anticipo di Cannavò, palla deviata in angolo da un difensore. 38′ sussulta per un attimo la difesa della Messana su una battuta laterale, la sfera danza in area piccola sino all’intervento in due tempi, in presa, di Lima. 42′ discesa sulla fascia sinistra di Genovese che trova Biondo in area, il tiro a rete di quest’ultimo viene respinto da un difensore. Finisce il primo tempo senza alcun recupero.

Inizia la ripresa senza alcun cambio nelle due squadre in campo. 4′ primo cross di Biondo, è ancora Agliano a smanacciare per evitare l’intervento di Cannavò. 6′ cross dalla trequarti di Farfaglia e girata a volo di Genovese che colpisce un avversario, proteste della Messana per un presunto fallo di mani in area.13′ primi cambi di mister Patti. Dentro Viscuso e Bonasera, fuori Farfaglia e Gargiulo. 15′ prima vera occasione per il Real Siracusa con Rossitto che, su una respinta della difesa,lascia partire un diagonale dal limite sfiorando l’incrocio dei pali alla sinistra di Lima. 18′ Sowe si ritrova la palla del vantaggio in mezzo all’area per la più importante delle occasioni ma manda la sfera alta sopra la traversa. 22′ altro cambio nella Messana, fuori Biondo dentro Barbera. 23′ calcio d’angolo battuto da Bonasera, palla sul secondo palo per l’ incornata di Genovese, salva ancora Agliano. 24′ colpo di testa di Gusso che alza troppo la mira, palla sopra la traversa. 27′ ancora un cambio per i bianchi, fuori Sowe dentro Rando. 30′ cross di Genovese, stavolta è Rando a mandare oltre la traversa di testa. 30′ ammonito Barcio del Real Siracusa.

31′ fuori Misiti dentro Ficara. 32′ ancora Rando di testa manda a lato. 40′ occasionissima per la Messana. tiro dal limite di Bonasera intercettato da un difensore e palla a Rando a due metri dalla porta, l’attaccante messinese calcia un diagonale che finisce fuori di poco. 41′ punizione dalla trequarti sinistra di Barbera, palla che circumnaviga per tutta l’area piccola senza che nessuno riesca a toccarla e finisce fuori di poco. 42′ la Messana la sblocca. Cross basso dalla sinistra di Fragapane e palla che arriva sul secondo palo trovando l’intervento in scivolata di Cannavò che insacca.

Il Real Siracusa alza il baricentro cercando di reagire al gol della Messana ma sono ancora i messinesi al 45′ ad andare vicini al raddoppio con una grande azione in penetrazione di Genovese sulla sinistra, l’esterno entra in area, guadagna il fondo e mette la palla verso dietro per Rando che, a due passi dalla porta, mastica la conclusione e consente ad un difensore di salvare mandando la palla in angolo. Concessi 4 minuti abbondanti di recupero in cui non succede altro sino al triplice fischio del direttore di gara.

Il tabellino

MESSANA-REAL SIRACUSA 1-0

Marcatore: 42′ st Cannavò

Messana: Lima, Farfaglia (13′ st Viscuso), Fragapane, Gargiulo (13′ st Bonasera), Misiti (31′ st Ficara), Gusso, Biondo (22′ st Barbera), Corso, Cannavò, Genovese, Sowe (27′ st Rando). A disposizione: Sanneh, Ginagò, Isaia, Pantano. All. G.Patti

Real Siracusa: Agliano, Barcio, Di Stefano, Guzzardi, Midolo, Iseppon, Leone, Sillah, Frittitta, Sposto, Rossitto. A disposizione: Ruta, Sigona. All. Jemma

Arbitro: Vincenzo Carnemolla di Ragusa

Assistenti: Angelo Smiraglia e Marcello F. Termini di Palermo

Ammoniti: 30′ st Barcio

Angoli: 14 – 0

Recupero: 0 – 4′

