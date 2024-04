Eccellenza Calabria: i risultati dell’ultima giornata, la classifica finale e tutti i verdetti

StrettoWeb

Cala il sipario sul campionato di Eccellenza Calabrese. Oggi la 30ª e ultima giornata. Dopo la promozione del Sambiase, e l’accesso diretto in finale playoff della Vigor Lamezia, decretate le uniche due semifinaliste agli spareggi. Il Soriano ospiterà il Cittanova. I primi sconfitti a Brancaleone, i secondi vittoriosi in casa contro il fanalino di coda Stilo Monasterace. In zona playout, va direttamente in finale playout la Palmese, che sbanca Gioiosa, la quale affronterà lo Scalea nell’altra sfida. Morrone retrocessa direttamente per la distanza di -10 proprio dalla Palmese.

Risultati Eccellenza Calabria, 30ª giornata

Bocale-Paolana 3-0

Brancaleone-Soriano 3-0

Cittanova-Stilo Monasterace 2-0

Digiesse Praia Tortora-Vigor Lamezia 1-0

Gioiosa Jonica-Palmese 1-3

Isola Capo Rizzuto-Morrone 2-2

Rende-ReggioRavagnese 3-2

Sambiase-Scalea 4-0

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 73 Vigor Lamezia 61 Soriano 55 Cittanova 49 Digiesse Praia Tortora 46 Brancaleone 45 Bocale 44 Rende 44 ReggioRavagnese 39 Isola Capo Rizzuto 36 Paolana 35 Palmese 33 Scalea 31 Gioiosa Jonica 26 Morrone 23 Stilo Monasterace 18

I verdetti

Promossa in Serie D

Sambiase

Ai playoff:

Vigor Lamezia (direttamente in finale)

Soriano

Cittanova

Ai playout:

Palmese (direttamente in finale)

Scalea

Gioiosa Jonica

Retrocessa in Serie D:

Morrone

Stilo Monasterace

Accoppiamenti playoff

Soriano-Cittanova (chi vince sfida la Vigor Lamezia)

Accoppiamenti playout

Scalea-Gioiosa Jonica (chi vince sfida la Palmese)

