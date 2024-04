Dramma di Pasquetta in Sicilia: incidente in moto, muore 30enne

StrettoWeb

Tragica Pasquetta in Sicilia, più precisamente nel Nisseno. Ieri, a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, un giovane di 30 anni – Calogero Pace – è morto in seguito a un grave incidente stradale in moto. Il centauro si sarebbe scontrato con un carroattrezzi nel pomeriggio, ma non è morto subito. In arresto cardiaco all’arrivo dell’ambulanza sul posto, dopo il trasporto all’ospedale Sant’Elia è stato dichiarato il decesso. Calogero era molto conosciuto in città: figlio di autotrasportatore, era anch’egli autista.

E infatti sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del Sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio. “Una giornata di festa, dedicata da sempre alla chiusura dei festeggiamenti Pasquali, trasformata in tragedia, per la nostra Comunità, da un incidente in cui ha perso la vita un giovane serradifalchese. Con i suoi 30 anni pieni di vitalità Calogero si apprestava a trascorrere un momento di spensieratezza a bordo della sua moto: il destino lo ha fermato e con lui ha fermato l’allegria di questo giorno”, ha scritto il primo cittadino.

“Il primo pensiero va a lui, all’impegno che ogni giorno esprimeva nel suo lavoro, da persona perbene quale era, l’altro pensiero va alla sua famiglia ed a quanti lo hanno amato, che vivono la tragedia di un distacco violento e incomprensibile. Esprimo a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale Serradifalco, del Presidente del Consiglio e del Gruppo Consiliare “Noi ci Siamo” il cordoglio di tutta la Comunità del Comune di Serradifalco. Con profondo senso di Mestizia, Il Sindaco”.

