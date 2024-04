Crosetto: “l’attacco era atteso”

StrettoWeb

“Non è un attacco che ha sorpreso, lo si aspettava. Anche la modalità con cui questo attacco è stato posto non ha destato stupore. Israele era pronto. Le modalità attuali ci danno la speranza che possano non arrivare a colpire obiettivi che possano determinare una reazione molto forte da parte di Israele. Bisognerà vedere quanti di questi droni potranno essere fermati e quello che non riusciranno a essere fermati dove potranno cadere”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Tg1.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.