Cosenza Pallanuoto, altro doppio impegno casalingo: sabato in campo sia maschile che femminile

StrettoWeb

Doppio appuntamento sportivo in casa Cosenza Pallanuoto. Nella piscina comunale in acqua sia la Serie A1 femminile che la Serie C maschile, entrambe sabato 20 aprile. La femminile gioca alle 15, mentre la maschile alle 20,30. Le gare potranno essere seguite, come sempre, sul canale youtube della società.

“Sabato ci aspetta una partita molto difficile. La Sis è una squadra molto forte, vanta una formazione con giocatrici di caratura internazionale, ed è reduce dalla vittoria in Coppa Italia. Abbiamo avuto modo di conoscerle sia durante il campionato, che nel common training. Vogliamo giocare una buona partita e fare del nostro meglio, per dimostrare che la scorsa partita giocata a Catania è ciò da cui ripartire e prendere la rincorsa dopo la brutta esperienza a Como. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che davvero non molla mai, e la partita di sabato deve essere l’occasione perfetta per dimostrarlo ancora. Come sempre sapremo di poter contare sul tifo del nostro pubblico, che rappresenta la nostra vera arma di forza nelle partite in casa”, dice l’atleta Vittoria Occhione. Alfi Stefano e Gomez Mattia, gli arbitri designati.

Per la serie C maschile anticipa il match Matteo Brunosio. “Sabato sera ci aspetta in casa il match di ritorno contro l’Ossidiana. Affronteremo questa partita con grande determinazione, concentrazione e con la massima intensità che ci contraddistingue. Siamo pronti a dare tutto per ripetere il risultato della partita di andata e portare a casa 3 punti molto importanti. Ci aspettiamo come sempre la presenza e il sostegno del nostro caloroso pubblico”. Arbitro della partita Antonio Tamigi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.