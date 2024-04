Cosenza Pallanuoto, domenica terza partita per il campionato Promozione

StrettoWeb

Terzo impegno per la squadra AQA che milita nel campionato di Promozione campana. Domenica nella piscina di Cosenza arriverà la Balnea, squadra che proverà a dare la caccia al primato al momento ottenuto da Cosenza grazie a 2 successi in 2 partite.

“Sarà una partita dove la concentrazione e il gioco di squadra saranno i cardini per chiudere in positivo questo girone di andata – ha affermato il centroboa classe 2005 Emilio Viapiana – determinato da molti sacrifici e altrettanti infortuni, i quali non hanno mai intaccato la voglia e la fame di vittoria della squadra. Siamo pronti a dare il massimo per i 3 punti e per chiunque venga in piscina a tifare per noi”. Appuntamento alla piscina di Cosenza alle ore 14 di domenica.

