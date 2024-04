Catanzaro, usano la foto del Sindaco Fiorita per truffa su Whatsapp

StrettoWeb

“Attenzione truffa: profilo falso su Whatsapp cerca soldi per conto mio. Non rispondete e denunciate. Domani mattina sarò in Caserma per denunciare un episodio increscioso e altrettanto grave: qualcuno utilizza una mia fotografia e spacciandosi per me richiede denaro o ricariche alle persone contattate attraverso un finto profilo Whatsapp. Lo dico qui, dalla mia pagina ufficiale: non rispondete a profili non verificati e non divulgate informazioni personali per scongiurare il rischio di tentativi di truffa”.

Così sui social il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita annuncia la truffa su Whatsapp che circola sfruttando una sua foto profilo e un messaggio, come si può vedere nella foto in basso. Il primo cittadino giallorosso denuncerà e invita tutti a non rispondere.

