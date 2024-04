Catanzaro: insediato un tavolo di lavoro per la candidatura a Capitale dell’arte contemporanea

StrettoWeb

“Un’occasione per mettere in rete le realtà artistiche del territorio con un progetto condiviso in grado di lanciare la candidatura di Catanzaro a Capitale italiana dell’arte contemporanea”. Con questo obiettivo si è insediato a Palazzo de Nobili, sede del Comune di Catanzaro, il tavolo di lavoro, promosso su iniziativa del sindaco Nicola Fiorita, che vede riunite le principali istituzioni pubbliche e private del settore artistico, con l’impegno assunto di definire e proporre la partecipazione del città al bando ministeriale. A rispondere presente sono stati il presidente della Provincia Amedeo Mormile, il direttore dell’Accademia di belle arti Virgilio Piccari, il presidente dell’ordine degli architetti Eros Corapi, con il consigliere delegato Francesco Zangara, il direttore del Mudiac-Museo diffuso di arte contemporanea Matteo Sainato, Vincenzo Costantino di Altrove, i rappresentanti dell’associazione culturale Eos Sud.

In collegamento anche i vertici della Fondazione Mimmo Rotella. “Non posso che manifestare la mia soddisfazione nel registrare l’interesse e l’attenzione dei soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito in passato, e continuano a farlo anche oggi, a promuovere Catanzaro come città votata all’arte contemporanea“, Così Fiorita che ha aggiunto: “In maniera unitaria e convinta abbiamo affidato a Michele Traversa il ruolo di coordinatore di questo ampio percorso che, mi auguro, potrà produrre i frutti sperati e delineare l’avvio di una nuova ed entusiasmante stagione di produzione artistica e culturale, facendo da traino all’idea della grande Catanzaro“.

