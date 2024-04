Catania: violentano una donna e filmano tutto con il cellulare, arrestata una coppia

StrettoWeb

Su disposizione della procura distrettuale della repubblica di Catania, la squadra mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di una 39enne, sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e un 41enne, sottoposto alla custodia in carcere, ritenuti responsabili dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale di gruppo.

Dalle indagini sono emersi elementi che dimostrerebbero come i due sarebbero gli autori di gravi violenze ai danni di una donna, cittadina moldava, giunta in Italia da qualche mese in cerca di lavoro. La donna, infatti, avrebbe subìto una violenza sessuale, da parte dei due, con la 39enne che avrebbe ripreso alcuni momenti dello stupro con il suo telefono.

La vittima è stata portata in una struttura protetta, dove attualmente si trova. I due destinatari della misura invece sono stati condotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari perché madre di un bambino di sei anni.

