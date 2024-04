Catania, Lungomare chiuso al traffico. Il Sindaco avvisa: “attenti a dove lasciate le auto”

StrettoWeb

Dopo la scelta di due domeniche fa, il Lungomare di Catania sarà di nuovo chiuso al traffico, più precisamente nella giornata di domani, domenica 21 aprile. Lo annuncia il Sindaco Trantino. “Domani, seconda giornata di Lungomare chiuso al traffico. Le previsioni ci dicono sarà nuvoloso. In ogni caso, per risolvere le criticità che si sono manifestate due domeniche fa, abbiamo concordato alcuni accorgimenti che, riteniamo, potranno alleviare i disagi”.

Il primo cittadino informa di alcune piccole indicazioni, avvertendo i cittadini su dove lasceranno i propri mezzi. L’obiettivo è infatti meno auto, meno moto, in sosta e in circolazione, per favorire la mobilità sostenibile. Soprattutto, però, si vuole evitare quanto già accaduto due domeniche fa, con più di qualcuno che ha trasgredito le regole.

“La via Alcide De Gasperi, per la sola giornata di domani, sarà a senso unico dalla rotonda Sant’Agata-Rotolo in direzione piazza Europa. Questo significa che chi dovrà salire verso via Messina, potrà farlo dalle vie Guerrera e Borghetti. Saranno rinforzati i presidi per evitare la sosta nei punti più stretti, che la scorsa volta ha impedito un più regolare flusso. Naturalmente sarebbe auspicabile che chi giunge dalla Circonvallazione e volesse andare in direzione Piazza Europa – Corso Italia – viale Africa, non percorra la via Barraco, ma scenda da viale Vittorio Veneto o da via Vincenzo Giuffrida”, scrive il Sindaco.

Poi l’avviso: “Chiediamo di stare attenti a dove lascerete i vostri mezzi (saranno in circolazione le vetture della Polizia Locale con lo street control per contravvenzionare chi sosterà in aree vietate). Ma più di ogni altro rimedio, ci augureremmo che i Catanesi interpretino il senso della nostra azione come uno stimolo che agevoli la mobilità sostenibile. Lasciate le auto ai parcheggi scambiatori e utilizzate Metro o autobus BRT. Chi viene dalla fascia Ionica utilizzi i treni. E se proprio dovete arrivare con la vostra vettura a ridosso del Lungomare esiste un ampio parcheggio (privato) all’inizio di esso; oppure sostate in Corso Italia, via Leopardi, viale Ionio e zone limitrofe e percorrete un centinaio di metri in più a piedi. Ne va del vostro e altrui benessere, e diventa un modo piacevole per godersi la città, così come facciamo quando ci rechiamo altrove. Buon Lungomare”.

