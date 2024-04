A Catania l’evento benefico “Un goal per la solidarietà”: c’è anche il calabrese Giannetta (FI)

StrettoWeb

“Un onore per me indossare la maglia della Squadra Nazionale Consiglieri Regionali d’Italia, rappresentare la Calabria, in campo per la solidarietà. Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso per avermi designato”. E’ quanto dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). “Farò di tutto per onorare la maglia – dichiara ancora Giannetta – promuovere lo spirito di squadra e il valore di un messaggio forte contro la violenza degli uomini sulle donne. Scendiamo in campo domani, 24 Aprile, allo Stadio Massimino di Catania per l’evento “Un goal per la solidarietà, una partita contro il femminicidio”, giunto alla 16ª edizione – spiega il consigliere – a cui ha aderito la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome”.

“Disputiamo un quadrangolare con la squadra All Stars della Sicilia, che ha organizzato l’evento, la Nazionale Artisti Televisivi e la Nazionale Giornalisti. Il ricavato – continua – andrà devoluto alla Caritas diocesana di Catania diretta da padre Nuccio Puglisi e all’associazione ONLUS Thamania attiva contro la violenza maschile sulle donne. Che vinca la solidarietà – conclude Giannetta – e la libertà delle donne da ogni forma di violenza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.