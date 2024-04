A Catania il 1° maggio trasporto pubblico attivo come una normale città europea

StrettoWeb

Mercoledì 1 maggio 2024 in occasione della Festa dei Lavoratori, Catania avrà il sapore della storicità in quanto per la prima volta sarà possibile spostarsi tranquillamente utilizzando il trasporto pubblico locale come in una normale città europea.

Non era mai successo che sia il servizio su ferro della metropolitana di Fce che le linee gommate della rete Amts fossero operative il 1 maggio anche se gli orari ovviamente saranno da giorno festivo.

Per quanto riguarda la metropolitana sarà attiva dalle 8:30 alle 22:30 con corse ogni 15 minuti.

