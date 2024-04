Caso Bagaladi, la Lega di Reggio su Monorchio: “bizzarre le accuse a Neri, anomalie da evidenziare”

StrettoWeb

“In merito alla vicenda che imperversa in questi giorni e che riguarda il comune di Bagaladi sull’avviso pubblico emesso dall’amministrazione, affermiamo che come Lega abbiamo due consiglieri presso la città Metropolitana, Nino Minicuci e Armando Neri, due consiglieri attenti, capaci, che conoscono molto bene come funziona una amministrazione e che studiano al meglio come procedere in ogni situazione o atto amministrativo”. Così in una nota il Segretario provinciale di Reggio Calabria Lega Salvini Premier Franco Recupero e il gruppo consiliare al Comune di Reggio Calabria.

“È profondamente sbagliato attaccare sul piano personale il consigliere Neri. É bizzarro pensare che negli anni in cui Neri andava bene per la coalizione di centrosinistra adesso non valga più . Ci preoccupiamo invece di sottolineare che é importante non trascurare il territorio dell’area Grecanica e che si agisca solo nell’interesse di quel territorio. Se ci sono delle anomalie, saranno gli organi preposti ad individuarle. Siamo certi che i nostri consiglieri Neri e Minicuci restano a disposizione e propositivi”.

