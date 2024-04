Carlo Tansi shock: “ho una brutta malattia, forse causato da una terra avvelenata”

StrettoWeb

Carlo Tansi è malato. Il geologo, leader del movimento Tesoro Calabria, ex capo della Protezione Civile calabrese e candidato a Presidente della Regione nel 2020, ha annunciato di avere una “brutta malattia”.

Ha scelto i social per comunicarlo. “Confido in Dio, nella scienza e nelle mie forze per uscirne fuori. Una malattia forse causata dall’inquinamento della nostra Terra. Il nostro Paradiso, avvelenato da gente senza scrupoli contro cui ho lottato da una vita con tutte le mie forze”, ha aggiunto.

