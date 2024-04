A Campo Calabro la premiazione della 3ª edizione del Concorso Fotografico Sergio Tralongo

StrettoWeb

Nell’ambito dell’Adorno Day, si è svolta nel tardo pomeriggio, presso il Centro Polifunzionale “G. Scopelliti” di Campo Calabro, la premiazione della 3ª Edizione del Concorso Fotografico Sergio Tralongo, compianto naturalista reggino e direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte che ha dedicato tutta la sua vita alla natura prima della sua prematura scomparsa. Alla premiazione era presente la compagna di Tralongo. Molti partecipanti al concorso hanno partecipato all’evento in diretta social in quanto quasi tutti i premiati erano residenti fuori provincia.

L’Adorno Day è un evento che intende promuovere l’area dei Forti Umbertini campesi come area di interesse internazionale per l’osservazione della migrazione dei rapaci, grazie anche al supporto della StOrCal, associazione impegnata su tutto il territorio regionale in attività di gestione e conservazione dell’avifauna. L’obiettivo degli organizzatori è quello di attribuire all’Adorno Day la funzione di divulgazione e sensibilizzazione attraverso il birdwatching e la fotografia naturalistica. L’Adorno Day è quindi l’occasione per conoscere la natura nello splendido panorama delle colline campesi e ricordare il direttore Sergio Tralongo, sottolineando così la necessità di portare avanti la sua azione di conoscenza e salvaguardia dell’ambiente naturale. Perché ognuno, nel suo piccolo, può fare la sua parte.

