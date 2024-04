Campo Calabro: ecco Fierce Woman, format con le donne protagoniste | INFO

StrettoWeb

Nuovo appuntamento domenica con Fierce Woman, il format con al centro le donne ideato e creato da Laura Pizzimenti. L’evento si svolgerà a partire dalle 20.30 presso il locale ‘Casa Maria’ a Campo Calabro. L’episodio si chiama ‘Terra’ ed è proprio Laura Pizzimenti a spiegarci il senso. “Terra è Casa. Terra è Appartenenza. Terra è provenienza, origini/e. Terra è Amore. È Ritrovo. È benessere. Terra è Sicurezza. Equilibrio quando tutto è in movimento, continua l’ideatrice di Fierce Woman. Terra è il titolo di questo episodio di Fierce Woman perché la Terra, la mia Terra è il mio luogo sicuro”.

Le protagoniste

Le protagoniste di questo nuovo episodio sono Donatella Ambrosio, imprenditrice, Natalia Sapone, agronoma, e Tiziana Suraci , cantante; mentre per le madrine la scelta è ricaduta su Claudia Raspa, farmacista, e Milena Tripodo, geologo. “Terra è il cuore dei prodotti proposti da Donatella Ambrosio (l’imprenditrice) a Casa Maria (Maria è la mamma di Donatella), ci spiega ancora Laura Pizzimenti, un locale che appartiene al territorio dall’arredamento ai prodotti culinari. Donatella che ha investito sulla sua Terra e non l’ha abbandonata ma l’ha valorizzata investendo sulle sue risorse. Terra è l’amore di Tiziana Suraci (la cantante) per la sua città dove torna sempre, in cui continua a credere. Il suo luogo sicuro dove negli anni in tutti i locali ha allietato gli amici con la sua voce e professionalità. Terra è lo studio di Natalia Sapone (Agronoma) che ama infinitamente, da cui proviene e dove torna sempre. Terra è semina, raccolto, colori, sapori, odori, terra è dove mette le mani e che le appartiene e possiede nel suo Dna. Domenica a Casa Maria, a Campo Calabro,parleremo della nostra Terra e di queste tre protagoniste”.

L’evento sarà presentato dal Fierce Man, Benvenuto Marra. La selezione musicale verrà curata da Antonio Lubrano mentre il reportage fotografico da Alfredo Muscatello.

