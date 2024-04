Campionato paralimpico di Torball: il bilancio dell’evento sportivo ospitato a Messina

StrettoWeb

Il campionato Torball Serie B con la terza e quarta giornata disputate a Messina è stato l’evento sportivo che ha illuminato la città all’insegna del binomio competizione sportiva e inclusione sociale. La manifestazione ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diverse parti d’Italia ed è stato un trionfo per la Global Social Inclusive ASD, l’associazione organizzatrice che ha fatto il suo esordio nel territorio messinese, dando l’opportunità di ospitare le squadre provenienti da Ascoli Piceno, Campobasso, L’Aquila e Scicli, rendendo l’evento un vero e proprio crocevia di culture e esperienze.

All’evento hanno preso parte il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale non soltanto all’evento agonistico ma anche per manifestare la piena condivisione alle finalità della Global Social Inclusive, guidata da Antonella Rigano, per l’impegno e il contributo profuso al fine di dare impulso allo sport paralimpico rivolto ai ciechi e ipovedenti.

Il Torball, sport innovativo e coinvolgente, rappresenta un’opportunità unica per promuovere l’inclusione sociale, che vede protagonisti giocatori vedenti e non vedenti uniti in squadra per mettere alla prova non solo le loro abilità atletiche ma anche la capacità di collaborare e rispettare le differenze. Il presidente Rigano ha ringraziato il Sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro della loro presenza, quale segnale di sensibilità a verso lo sport ed in modo particolare nei confronti di quello paralimpico.

I ringraziamenti sono stati estesi a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione, dalla FISPIC, al gruppo arbitrale che ha garantito il regolare svolgimento delle partite; nonché al CIP Sicilia, nelle persone del direttore generale Luigi Bentivegna, del delegato regionale Giovanni Ciprì e delegato provinciale Francesco Giorgio, per l’attenzione e il sostegno dimostrati verso la Global Social Inclusive ASD, i quali ciascuno a vario titolo hanno dimostrato che la collaborazione tra le organizzazioni è fondamentale per promuovere l’accessibilità dello sport a tutti, indipendentemente dalle capacità. L’inclusione è il cuore pulsante del Torball e di ogni evento sportivo che promuova la diversità e la collaborazione. “Continueremo a lavorare duramente affinché questo messaggio di unità e solidarietà possa diffondersi sempre più ampiamente”, il commento della presidenza dell’associazione promotrice dell’evento.

