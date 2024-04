Camera: domani ‘Montecitorio a porte aperte’ con fanfara Brigata Julia in Aula

StrettoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – La Fanfara delle Brigata Alpina Julia si esibirà domani in emiciclo, alla Camera dei deputati, in occasione del prossimo appuntamento di ‘Montecitorio a porte aperte’, la manifestazione che consente di visitare i luoghi più significativi di palazzo Montecitorio. 25 musicisti saluteranno i visitatori, eseguendo brani tipici del repertorio degli Alpini, a completamento di ogni ciclo di visite (sei nel complesso).

In apertura di giornata invece, dalle 10 circa, sarà la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal maestro capitano Dario Di Coste, a suonare, a partire dall’Inno nazionale. L’appuntamento è in piazza Montecitorio, davanti all’ingresso principale. A seguire chi si è prenotato nei giorni scorsi (i posti sono attualmente esauriti) potrà effettuare la visita guidata, durante la quale saranno illustrati i principali aspetti storici, artistici e istituzionali della sede della Camera dei deputati.

