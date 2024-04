“Calciomercato – L’originale” a Reggio Calabria in estate: svelati i giorni in cui sarà sullo Stretto

StrettoWeb

Un evento nazionale televisivo importante si terrà questa estate a Reggio Calabria, anticipando il Capodanno Rai di dicembre. Stiamo parlando di “Calciomercato – L’Originale”, il format di Sky Sport che accompagnerà i telespettatori per i mesi della sessione estiva delle trattative. L’anno scorso fu a Messina, quest’anno invece – come annunciato qualche mese fa in diretta – sarà dall’altra parte dello Stretto, e con lo sfondo dello Stretto. “Calciomercato – L’Originale” da qualche anno non si tiene negli studi Sky, ma è itinerante in giro per l’Italia: questa estate saranno sette le località e il “soggiorno” a Reggio Calabria sarà dal 15 al 19 luglio.

Le date sono state annunciate ieri a Fano, al Teatro della Fortuna. Presente ovviamente il trio che animerà il programma: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. Nel corso della presentazione, al momento di annunciare Reggio Calabria, la conduttrice ha voluto mandare un saluto e un abbraccio al Sindaco Falcomatà, che “doveva essere qui con noi ma ha avuto un grave lutto in famiglia”. Poi ha aggiunto: “non parliamo di calcio a Reggio Calabria perché è una vicenda triste, ma parliamo della città, meravigliosa, con i Bronzi di Riace impattanti, questo mare fantastico, il Lungomare con la Sicilia di fronte. Siete pronti?”, ha chiesto a Gianluca Di Marzio.

“Abbiamo già vissuto qualcosa di simile a Messina – ha risposto l’esperto di calciomercato – Sono città innamorate e appassionate di calcio, vivono la squadra con un motivo di vita anche in momenti come questi, non particolarmente brillanti. Però respiriamo comunque questa voglia delle persone di incontrarsi con noi e vivere la Serie A. Pensano al passato ma sognano un futuro diverso”.

Le 7 località: tutte le tappe italiane di “Calciomercato – L’Originale” 2024

Fano dal 3 al 7 giugno;

Senigallia dal 10 al 15 giugno;

Alassio dal 17 al 21 giugno;

Cervia Milano Marittima dall’1 al 5 luglio;

Grado dall’8 al 12 luglio;

Reggio Calabria, dal 15 al 19 luglio;

Val di Fassa dal 19 al 23 agosto.

