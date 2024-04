Calcio da tavolo, il Messina Table Soccer cerca la salvezza in Serie B

StrettoWeb

Dopo il girone di andata dell’ottobre scorso a San Benedetto del Tronto, il Messina Table Soccer riparte, nel weekend, dalla nuova sede federale FISCT di Colleferro, in provincia di Roma, per affrontare il girone di ritorno della Serie B. Al Palazzetto “Alfredo Romboli” si disputeranno le gare di A, B e C (divisa in due gironi), per un totale di 48 squadre. In Serie B, dopo il girone di andata, il Messina si trova al settimo posto, appaiato al Catania; sono previste tre promozioni (1a e 2a classificate direttamente in A più playoff fra 3a e 4a) e tre retrocessioni (11a e 12a classificate direttamente in C più playout fra 9a e 10a).

I componenti della squadra e il calendario

Il sestetto giallorosso sarà ancora una volta formato da Cesare, Alessandro e Riccardo Natoli, Armando Giuffrè, Salvo Riggio e l’esperto Rosario Ifrigerio. Si comincia sabato: al primo turno subito un avversario tosto per il team peloritano, la Stella Artois Milano, quarta in classifica. Alla seconda giornata altro ostacolo duro, il Casale, squadra che lotta anch’essa per la promozione nella massima serie. Al terzo turno scontro con Anacapri penultimo in graduatoria, al quarto altra gara difficile contro Master Sanremo, squadra esperta e ad un punto dal primo posto. Alla quinta giornata l’avversario sarà il Brescia terzultimo, alla sesta importante derby contro il Catania, gara-chiave in ottica salvezza; gara fra siciliane che concluderà gli incontri del sabato. La domenica si riprenderà con il settimo turno, sfida contro i livornesi del Labronico, ottava giornata gara contro la capolista SPQR Roma, poi importante scontro con Tiger Lab Bologna al nono turno, i toscani del Subbuteo Sombrero, sorpresa della cadetteria, alla penultima giornata ed infine gara contro il fanalino di coda Aosta, che chiuderà il torneo.

Gli impegni della Zancle

Nel weekend successivo (20-21 aprile) sarà invece il turno della Zancle, squadra filiale, che disputerà per il secondo anno consecutivo la Serie D Girone Sud. Nella sala del BV President Hotel di Rende – Cosenza, i giallorossi, capitanati da Gianluca Giliberto, con la presenza di Biagio Amata, Antonio Campagna, Salvatore Currò e Dario Marabello, affronteranno nell’ordine: Azzurra 99 Napoli, Ippocampo Salerno, Catanzaro, Siracusa, Bruzia, CRUC Cosenza, Stabiae, Bari e Taranto, con l’obiettivo di migliorare il sesto posto ottenuto nel 2022 a Barcellona P.G.

Obiettivo sicuramente alla portata della Zancle, che dovrà affrontare ogni avversario con il giusto piglio. Previste due promozioni in C: la prima classificata più la vincente del play-off fra seconda e terza. L’intero evento (A-B-C) sarà trasmesso in diretta sul canale TikTok ufficiale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (https://www.tiktok.com/@fisctsubbuteo) e sul gruppo Facebook “FISCT Live” (https://www.facebook.com/groups/fisctlive). Sul sito ItaliaSubbuteo saranno invece consultabili tutti i risultati degli incontri disputati e le classifiche complete dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo, dalla A alla D.

